Iniciativa oferece oportunidades de capacitação em Cachoeiro e Kennedy

A recente parceria entre a Suzano e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), deu vida ao Projeto SementES Capixabas, uma iniciativa que visa capacitar e gerar oportunidades de negócio para pessoas em situação de vulnerabilidade social, promovendo inclusão e desenvolvimento socioeconômico de forma sustentável.

O projeto está com vagas abertas e exclusivas para residentes de Cachoeiro de Itapemirim, Presidente Kennedy, Aracruz, Fundão e Ibiraçu no Espírito Santo. Além de morar em um dos cinco municípios, é necessário ter mais de 18 anos de idade, ser usuário do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou algum outro projeto parceiro do Sebrae e possuir renda per capita familiar de até R$ 637,00.

Os interessados podem se inscrever clicando aqui, pelo telefone 0800-570-0800 ou diretamente nas Agências de Desenvolvimento Regional de Cachoeiro de Itapemirim e de Aracruz, até 15 de agosto.

O SementES Capixabas tem trilhas previstas, ou seja, divisões por negócio específico (artesanato, culinária, manicure, serviços de limpeza, etc). Cada trilha terá etapas durante o processo de capacitação. A fase inicial irá ocorrer em setembro, em data exata a ser divulgada, podendo ser presencial ou online (dependendo da capacidade de acesso à internet dos beneficiados).

Os métodos presenciais serão aplicados no próprio Sebrae, nas unidades do CRAS ou até em áreas de algum parceiro específico. Em média, estão planejadas duas capacitações por mês, entre palestras, oficinas, workshops, mentorias e suporte personalizado para fortalecer as habilidades empreendedoras dos participantes e aprimorar a gestão e competitividade de seus negócios.

Além de obter capacitação gratuita, gerar visibilidade para um negócio próprio, adquirir conhecimentos para ingressar no mercado de trabalho e mudar de vida, os participantes receberão certificados de conclusão a cada etapa finalizada e ainda poderão receber premiações de honra ao mérito por cada avanço dentro do projeto.

Para o superintende do Sebrae/ES, Pedro Rigo, o projeto é uma iniciativa importante para transformar a realidade dos territórios. “Esperamos atingir diretamente mais de 450 participantes, promovendo um ciclo de crescimento sustentável que não só aumentará a renda individual, mas também fortalecerá a economia local.”

Com o compromisso de tirar 200 mil pessoas da linha de pobreza até o ano de 2030, a Suzano enxerga o SementES Capixabas como mais um dos meios para atingir tal objetivo. “O SementES é um projeto que nasceu da nossa parceria com o Sebrae e é totalmente voltado a apoiar pessoas em vulnerabilidade social.

Essa iniciativa é importante porque colabora efetivamente com regiões prioritárias para a Suzano e certamente vai contribuir a melhorar a vida do povo capixaba de forma concreta. Convidamos para que todas as pessoas se inscrevam o mais rápido possível”, convoca André Becher, Gerente de Desenvolvimento Social da Suzano.

Serviço

Inscrições para o Projeto Social SementES Capixabas

Inscrições até dia 15 de agosto, pelo link https://forms.gle/xx7Ud5m9KRVoDBSt9 ou pelo telefone 0800-570-0800, do Sebrae.

Pessoalmente na Agência de Desenvolvimento Regional de Aracruz (Rua Padre João Bauer, S/N, Centro – Aracruz/ES / anexo à Casa do Cidadão) – (27) 97601-1794.

Pessoalmente na Agência de Desenvolvimento Regional de Cachoeiro de Itapemirim (Av. Beira Rio, S/N, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim/ES – (28) 97602-1897/ (28) 97602-1898.