Inovação intensifica crescimento do setor industrial no Espírito Santo

A Indústria capixaba obteve bons resultados e se destacou em 2023, alcançando o segundo maior crescimento do país, de acordo com dados analisados pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN). Até o momento, o setor segue os mesmos passos rumo ao crescimento: entre janeiro e maio de 2024, a produção industrial avançou 3,6% no Estado, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) compilados pelo Observatório da Indústria da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes).

Leia também: De Castelo para o mundo! Uniaves amplia presença no mercado internacional

Para que a Indústria continue crescendo no Espírito Santo, empresas e profissionais se reúnem na MecShow 2024, feira de inovação industrial que apresenta os lançamentos, inovações e tecnologias da área. Como parceiro estratégico do segmento no Espírito Santo, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) tem espaço para atendimento no evento. A feira é entre esta terça-feira (06) e quinta-feira (08), no Pavilhão de Carapina, na Serra.

Este é um evento de referência, que atrai profissionais qualificados e proporciona networking e oportunidades de negócios para fornecedores e indústrias. A edição deste ano reafirma o compromisso com o desenvolvimento da Indústria ao trazer o tema “Conectar, Inovar, Transformar”, com arenas voltadas para Inovação, Negócios e tendências ESG (responsabilidade ambiental, social e de governança).

Entre os assuntos discutidos na feira está a transição energética, que diz respeito às mudanças nas matrizes energéticas a longo e curto prazos para redução dos impactos ambientais. Este é um tema central para a atuação do Bandes, que apoia as empresas capixabas nos investimentos em geração de energia renovável, aquisição de máquinas mais eficientes e inovação.

Para o diretor de Negócios do Bandes, Marcos Kneip Navarro, a presença do banco na MecShow pode favorecer o desenvolvimento das empresas. “O espaço também é favorável para possibilitar que novos negócios sejam criados, apresentando soluções para o desenvolvimento do setor no Espírito Santo. Por meio da promoção da inovação, da sustentabilidade e da tecnologia nos municípios capixabas, o Bandes se compromete com o desenvolvimento do Espírito Santo, para gerar renda e transformar a vida do capixaba”, pontua.

Durante o evento, a equipe de Negócios do Bandes estará disponível para apresentar as soluções de crédito do banco capixaba. Além das linhas para inovação de produtos e processos, serão apresentadas também as principais linhas atuais de financiamento do Bandes, voltadas para investimentos, capital de giro, aquisição de equipamentos, obras e capacitação.

Serviço:

MecShow 2024

Data: 06/08 (terça-feira) a 08/08 (quinta-feira)

Hora: 15h30

Local: Pavilhão de Carapina – Rodoviária do Contorno, BR-101 Norte, s/n Carapina, Serra, ES.

Informações: www.mecshow.com.br