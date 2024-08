Mais de 100 animais são reintroduzidos à Mata Atlântica no ES

Nos dias 15 e 16 de agosto, 111 animais nativos da Mata Atlântica foram reintroduzidos em seu habitat natural durante uma ação de soltura realizada em uma área de preservação ambiental no Sul do Espírito Santo.

Através de uma ação, que é realizada anualmente em parceria com a Unimed Sul, Capixaba que devolveu à natureza 108 aves e três mamíferos em área protegida do estado.

O local da soltura é mantido em sigilo para evitar caçadores, que ameaçam várias espécies de aves. Desde 2008, o projeto já reintroduziu mais de três mil pássaros na natureza. Os animais, sempre de espécies nativas, são liberados logo após chegarem ou após breve recuperação nos viveiros de adaptação.

Neste ano, a ação reintroduziu 108 aves e três mamíferos, provenientes do projeto Cereias, de Aracruz, localizado a cerca de sete horas de viagem da área de preservação ambiental. O projeto é responsável por cuidar de animais apreendidos por órgãos de fiscalização ou entregues voluntariamente.

O vice-presidente da Unimed Sul Capixaba, Bruno Beber Machado, destacou que a responsabilidade socioambiental é uma prioridade estratégica para a cooperativa.

“Apoiamos projetos que beneficiam tanto a nossa região quanto o meio ambiente, buscando sempre fortalecer a cultura da sustentabilidade e gerar impactos positivos na sociedade com o nosso trabalho”, afirmou.

O Ibama também participa dando apoio à soltura dos animais. Entre as espécies reintroduzidas, destacam-se os coleiros, papagaios, maritacas e ararinhas, entre outras espécies, que retornaram às florestas da Mata Atlântica, contribuindo para a preservação e o equilíbrio ecológico da região.

