Marataízes: casa Roxa lança série que destaca cultura do Sul capixaba

A Casa Roxa Cultural, um coletivo de artistas comunitários com sede em Marataízes, está prestes a lançar sua mais nova web série, “Tesouros em Rede: Performance na Costa Sul Capixaba”, em setembro de 2024. A web série visa destacar a cultura do Sul capixaba.

O espaço, que atua há dez anos no Sul capixaba, tem como missão democratizar o acesso às artes, promovendo o resgate da cultura tradicional e a valorização das diversidades.

A série, que será disponibilizada no canal oficial da Casa Roxa no YouTube, destaca a riqueza cultural e histórica da região sul do Espírito Santo por meio de oito episódios que combinam arte e patrimônio.

“Tesouros em Rede” foi contemplado pelo edital Paulo Gustavo, promovido pela Secretaria de Cultura do Espírito Santo, e desempenha um papel essencial no desenvolvimento do setor audiovisual e cultural do estado, com um foco especial no interior.

Os objetivos do projeto incluem:

Valorização do Patrimônio Local:* Destacar e preservar locais históricos e naturais da região sul capixaba.

Promoção da Cultura Regional: Dar visibilidade a artistas locais e suas performances em cenários icônicos.

Desenvolvimento do Setor Audiovisual: Impulsionar a área cultural oferecendo novas oportunidades de expressão artística, especialmente no interior do estado.

Educação Ambiental: Conscientizar sobre a importância dos ecossistemas locais e promover práticas sustentáveis.

Incentivo ao Turismo Cultural: Atrair visitantes para a região e fomentar o desenvolvimento econômico local.

Fomento à Economia Criativa: Criar novas oportunidades para artistas e profissionais do setor cultural.

Episódios e Locais:

Manguezal do Portuário e Ninho das Garças – Apresentado por Bárbara Perez, que realizará leituras dramatizadas de poesias autorais, explorando a importância ecológica dos manguezais e o habitat das garças na foz do Rio Itapemirim.

Igreja Nossa Senhora dos Navegantes – No segundo episódio, Paulo Cesar Risso de Souza utiliza as artes plásticas para criar uma tela inspirada na rica história e na importância da igreja como patrimônio religioso de Marataízes.

Igreja Nossa Senhora da Penha – No terceiro episódio, Sara Simões de Almeida Dias faz interpretações e performances que refletem a tradição e a relevância cultural da igreja, incluindo a descoberta de uma imagem centenária.

Foz do Rio Itapemirim (Palácio e Trapiche) – No quarto episódio, Isabella Ferreira Dias realiza uma performance corporal que destaca a história e a transformação do Palácio das Águias e do Trapiche, importantes marcos da colonização e comércio regional.

Lagoa do Siri – No quinto episódio, Elias Alves Pedroso (Mestre Sorriso) utiliza a capoeira e seus movimentos tradicionais para explorar a transformação da Lagoa do Siri e sua importância para o turismo e a comunidade local.

Falésias – No sexto episódio, Thamilles Almeida Rodrigues faz uma intervenção artística utilizando ginástica para evidenciar a imponência das falésias e seu papel como monumento natural e ecológico.

Antiga Estação Ferroviária e Armazéns da Barra – No sétimo episódio, Kelvin de Souza Correa realiza uma performance com voz e violão, revisitando a histórica estação ferroviária e os armazéns que foram cruciais para o comércio regional.

Mercado de Peixes da Barra e Colônia de Pescadores Z-8 – No oitavo episódio, André José Neponuceno da Silva faz uma performance de flauta doce que explora a importância da pesca para a economia e cultura local, destacando o mercado e a colônia de pescadores.

A série “Tesouros em Rede” conta com uma equipe técnica, que inclui:

Produtor e Diretor: Guilherme Nascimento

Diretor de Fotografia e Editor: Lucas Alves da Silva

Coordenação de Identidade Visual e Marketing: Morro Alto

Coordenação de Difusão e Acessibilidade: Juciane de Souza

Coordenação Artística: Ivny Matos

Para acompanhar o lançamento e as atualizações sobre a série, visite o Instagram oficial da Casa Roxa Cultural e o site www.casaroxacultural.com.br.