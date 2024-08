Marataízes: coligações registram candidatos a prefeito no TSE

Toninho Bitencourt (Podemos), Jaiminho Machado (PL) e Luiz Almeida (Republicanos) já confirmaram as suas candidaturas à Prefeitura de Marataízes no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

De acordo com dados do órgão, a coligação Podemos Mudar Marataízes, que tem como cabeça de chapa o Toninho, também registrou o nome do vereador Willian (União) como vice-prefeito na majoritária. PODE, AGIR, MDB, DC e UNIÃO são os partidos que apoiam a coligação.

Luiz Almeida, que encabeça a chapa majoritária da coligação Marataízes Não Pode Parar, registrou como vice-prefeita Cris França (PSB). As siglas que dão sustentação ao projeto são PRD / PSB / PSD / SOLIDARIEDADE / Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) / REPUBLICANOS.

Já Jaiminho Machado, que não tem partidos apoiadores, registrou no TSE o nome de Bianca Machado (PL) para compor como vice-prefeita na chapa majoritária.

De acordo com o TSE, o envio do pedido de registro de candidatura pela internet, via CANDex, deve ser feito até as 8h do dia 15.

A orientação é que coligações, partidos e federações não deixem a entrega dos requerimentos para o último dia, a fim de evitar demora na recepção dos dados pelo sistema.

Quem perder o horário pode entregar a mídia (pen drive) com os documentos de forma presencial, diretamente na sede do cartório eleitoral, até as 19h do dia 15.