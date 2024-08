Mec Show 2024: Findes estará no evento de inovação industrial do ES

A Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) vai participar da maior feira industrial do Espírito Santo, a Mec Show, que acontece na próxima semana, entre os dias 6 e 8 de agosto, no Pavilhão de Carapina, na Serra. O evento deve movimentar cerca de R$ 200 milhões em negócios e reunir empresas e profissionais dos setores de mineração, siderurgia, celulose, petróleo e gás e naval.

Este ano, a Mec Show terá a Arena ES Oil&Gas Energy focada no mercado de petróleo e gás. O espaço vai reunir grandes empresas compradoras e fornecedoras do setor, tornando-se palco de tecnologia, relacionamento e negócios. Já a Arena Mec Show vai receber os outros setores industriais.

Leia também: Feira de negócios para impulsionar comércio de Mimoso segue até domingo (4)

Para o presidente da Findes, Paulo Baraona, o evento contar com um pavilhão dedicado a petróleo e gás só reforça o quanto o setor tem crescido e se destacado no país. “Até 2028, vamos receber cerca de R$ 37 bilhões em investimentos no setor, de acordo com o Anuário da Indústria do Petróleo e Gás Natural no ES, elaborado pela Findes e pelo Observatório da Indústria da Federação. Para aproveitar essas oportunidades, nosso compromisso daqui para a frente é fazer com que as nossas empresas consigam fornecer produtos e serviços com alto valor agregado e tecnologia de ponta para esses projetos.”

Confira a participação da Findes na Mec Show

A Findes mediará dois painéis durante a feira. No primeiro dia de evento (06/08), às 15h30, a secretária executiva do Fórum Capixaba de Petróleo, Gás e Energia, Rubya Salomão, vai mediar o painel “O futuro da produção de P&G offshore (em alto mar) no ES”, na Arena ES Oil&eGas Energy. Na ocasião também será lançado um documento estratégico do Fórum que fornecerá diretrizes e insights importantes para o setor.

Já no dia 8 de agosto, na Arena Mec Show às 15h30, a economista-chefe da Findes e gerente-executiva do Observatório da Indústria, Marília Silva, mediará o painel “Diversidade na Indústria”.

A Federação também está levando para o evento a Unidade Móvel de Soldagem do Senai; um robô industrial e uma célula robótica – braço robótico voltado ao estudo de robôs industriais – do Senai de Linhares; as equipes de Cyber One, de First Robotics Competition (FRC) do Sesi Civit, Serra, e de F1 in Schools de Aracruz, Araçás, Campo Grande, Civit, Colatina, Cobilândia e Jardim da Penha; além de contar com um lounge no evento.

Rodada de negócios

Um dos momentos mais esperados pelas empresas que participam da Mec Show, a Rodada de Negócios, realizada em parceria com o Sebrae e com o Programa +Negócios da Findes, conecta fornecedores a grandes empresas compradoras. Este ano, a rodada terá 450 reuniões nos 3 dias de evento, com a participação de mais de 150 fornecedores e 22 empresas âncoras. A expectativa é superar os R$ 93 milhões em negócios, gerados na edição anterior.

Sobre a Mec Show

“Conectar, Inovar, Transformar” é o tema desta edição, como forma de reafirmar o compromisso da Mec Show com o desenvolvimento da indústria no Espírito Santo e no Brasil. Líderes das principais empresas do país debaterão temas importantes, em busca de soluções para o mercado.

A feira vai trazer os investimentos e oportunidades das áreas de mineração, siderurgia, papel e celulose, além de discutir questões como diversidade, ESG e o uso da Inteligência Artificial na indústria.

“A Mec Show tem como principal objetivo promover negócios, conectando compradores e vendedores. Além disso, a feira oferece workshops e encontros que promovem a atualização e melhoria profissional dos participantes. Essa troca de conhecimento impulsiona o crescimento de todos os envolvidos, contribuindo para o avanço do setor metalmecânico e do Estado do Espírito Santo”, afirma o presidente do Sindifer, Leonardo Cereza.

Para o presidente do Centro Capixaba de Desenvolvimento Metalmecânico (Cdmec), Evandro Milet, a Mec Show passa a ser, cada vez mais, um evento não apenas regional, mas também nacional, trazendo empresas de todo o Brasil para se apresentar e para conhecer os fornecedores e oportunidades locais. “Isso coloca o Espírito Santo como relevante no espectro industrial do país. Afinal, grande parte das obras de porte, realizadas pela indústria de base nacional em todo o país, utiliza tecnologia das empresas de engenharia e de metalmecânica capixabas. A inovação é a chave para o futuro da indústria no Espírito Santo e no Brasil”, avalia.

“Em cada edição, o evento apresenta inovações e novas tecnologias do setor, proporciona networking com tomadores de decisão das grandes plantas industriais e promove palestras com conteúdo técnico sobre as transformações do setor e as tendências para os próximos anos. A Mec Show 2024 nos convida a refletir sobre a importância das conexões entre as pessoas para as grandes inovações e transformações do setor industrial”, completa o diretor da Mec Show, Marcos Milaneze.

Mec Show 2024

Data: 6 a 8 de agosto

Horário: 15h às 21h (com acesso até às 20h)

Local: Pavilhão de Carapina (Av. Marginal, 5196, Jardim Carapina, Serra)

Credenciamento on-line e gratuito para profissionais da indústria: https://credenciamento.mecshow.com.br/

Mais informações: https://www.mecshow.com.br/