Mulher é ameaçada pelo ex-companheiro na frente dos filhos em Muqui

Uma mulher, de 25 anos, foi ameaçada de morte pelo ex-companheiro na frente dos filhos pequenos, na tarde do último sábado (10), no bairro Entre Morros, em Muqui.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima contou aos militares que estava em casa, com seus dois filhos pequenos, quando seu ex-companheiro invadiu a residência alcoolizado e começou a quebrar todos os móveis e ameaça-la de morte. Em seguida, a mulher chamou a polícia.

Quando os militares chegaram ao local, o acusado continuou a ameaçar a vítima. Os policiais usaram forças e algemas para conter o agressor. Após a ocorrência, um dos policiais sentiu dores no nariz, porém, não soube dizer o momento em que foi atingido.

Ele foi encaminhado para o Hospital de Muqui, onde recebeu atendimento médico. Já o detido foi encaminhado para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi apresentado à autoridade policial de plantão.

