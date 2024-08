Multirão de intimações visa combater a violência contra mulher no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Superintendência de Inteligência e Ações Estratégicas (Siae), está realizando intimações de suspeitos e vítimas de investigações em andamento nas Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (DEAMs), na Grande Vitória. As intimações visam dar mais celeridade às investigações e são realizadas por policiais civis durante a escala operacional (Iseo) planejada pela Siae da Polícia Civil.

A ação foi planejada para evitar um acúmulo de intimações e procedimentos, garantindo um andamento eficaz dos trabalhos relacionados à violência contra a mulher. Com essa medida, as DEAMs podem focar na investigação dos crimes em andamento, enquanto os casos mais antigos, que exigem novas intimações de vítimas ou envolvidos, ficam a cargo da Siae.

O superintendente de Ações Estratégicas e Operacionais, delegado João Francisco, destacou os resultados positivos alcançados no período de um mês. “As equipes foram aos endereços e colheram informações repassadas às DEAMs. No total, 31 intimações foram cumpridas, sendo 17 na Serra e 14 em Vitória. Em 22 endereços foi verificado que o alvo não era mais conhecido ou já havia se mudado, sendo dois em Cariacica, 14 na Serra e seis em Vila Velha”, detalhou o superintendente.

A chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (DIV-Deam), delegada Claudia Dematté, destacou a importância da iniciativa: “A Divisão Especializada de Atendimento à Mulher entende que essa integração com a Superintendência de Inteligência e Ações Estratégicas é extremamente importante, pois tem ajudado a robustecer e otimizar os trabalhos de intimações, dando celeridade ao processo de investigações.”

Esse trabalho colaborativo entre as DEAMs e a Siae está contribuindo para o avanço das investigações, garantindo que os processos sejam conduzidos de maneira mais rápida e eficiente.