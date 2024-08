Multivix realiza Feira de Profissões em Cachoeiro de Itapemirim

Nesta quarta-feira (28), entre 8 e 12h, e 13h30 e 17h, o Centro Universitário Multivix, em Goiabeiras, Vitória, e os campus de Vila Velha, Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus e Nova Venécia realizam a Feira de Profissões. Já, no dia 4 de setembro, será a vez das unidades de Cariacica e Serra.

Serão centenas de atrações, produzidas por cursos nas áreas de saúde, exatas e humanas, como palestras, atendimentos, simulações, tendas/salas temáticas, oficinas, exposições de trabalhos, minicursos, bem como desenvolvimento de atividades em sala.

“O objetivo do evento é proporcionar aos alunos do ensino médio a experiência com os cursos, os professores e estudantes da graduação e dessa forma promover o conhecimento em relação às atividades e contato com profissionais da área. Por meio da feira, podemos auxiliá-los na escolha da profissão e por qual caminho seguir no futuro”, explica o diretor-executivo Tadeu Penina.

No Centro Universitário Multivix, em Goiabeiras, Vitória, mais 54 ônibus levarão os alunos para participar do evento e conhecer as instalações da faculdade. São cerca de 5000 estudantes de Ensino Médio, de mais de 80 escolas de Ensino Médio e instituições públicas e privadas.

Realizado por toda equipe acadêmica e administrativa da Multivix, juntamente com os alunos, professores e coordenadores de cursos, mais de 500 pessoas estão envolvidas no evento.

Já na unidade de Vila Velha são esperados 3.000 alunos de 50 escolas. Os alunos terão a experiência de vivenciar 58 atrações.

No sul do estado, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, serão 16 atrações e a expectativa é receber 2.600 alunos e 15 escolas.

E no norte do estado, em São Mateus, são esperados 950 alunos, 14 escolas e a equipe da instituição preparou 10 atrações. E em Nova Venécia, 11 atrações, para 1.500 alunos e 20 escolas.

No dia 4 de setembro, será a vez das unidades de Cariacica e Serra. Na unidade de Cariacica, são esperados 2000 alunos, 15 escolas para as 30 atrações da feira. E na Serra, serão 13 atrações, 2.300 alunos e 20 escolas.

Serviço: Feira das Profissões na Multivix

Data: Quarta-feira (28)

Horário: 08h às 12h e 13h30 às 17h

Local: Centro Universitário Multivix, em Goiabeiras, Faculdade Multivix de Vila Velha, Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus e Serra.

Mais informações: https://multivix.edu.br/feira-de-profissoes/

Data: Quarta-feira (04 de setembro)

Horário: 08 às 12h e 13h30 às 17h

Local: Faculdade Multivix Cariacica e Serra

Mais informações: https://multivix.edu.br/feira-de-profissoes/