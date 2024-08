No ES: autoridades debatem temas de interesse do Sul e Sudeste do país

Durante toda esta sexta-feira (9), gestores governamentais e técnicos dos estados do Sul e Sudeste estiveram reunidos em Grupos de Trabalho (GTs) para debaterem temas de interesse entre os Estados.

Os GTs marcam o segundo dia do 11º Encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), que acontece em Pedra Azul, na região serrana do Espírito Santo.

Ao todo, foram 14 grupos temáticos. São eles: Agricultura e Pecuária; Defesa Civil e Meio Ambiente; Desenvolvimento Econômico, Parcerias e Fomento; Direitos Humanos, Juventude e Políticas para as Mulheres | Desenvolvimento Social; Educação; Esportes; Governança | Procuradoria | Planejamento; Infraestrutura, Logística e Desenvolvimento Urbano; Inovação e Governo Digital; Saúde; Segurança; Turismo; Fazenda | Previdência | Controladoria; e Cultura.



Já no GT dos governadores, os chefes dos Executivos participaram de agendas institucionais e realizam o alinhamento de ações para fortalecer a cooperação e o debate de políticas públicas de interesse comum entre os estados que compõem o consórcio.



Nos GTs os participantes compartilham informações e debatem e apresentam ideias que respondem aos grandes desafios enfrentados na temática de cada grupo.



Entre os assuntos abordados nos 14 grupos estão: soluções de adaptação climática, economia verde e estratégias para um desenvolvimento econômico sustentável, conectividade e endereçamento rural digital, promoção da igualdade racial, políticas para pessoas com deficiências, juventudes, enfrentamento às violências contra as mulheres, superação da pobreza e pobreza extrema e da fome, educação em níveis médio, profissional e tecnológico, cofinanciamento do esporte, novo marco legal e fontes de financiamento para o transporte público, estratégias para governos digitais, melhores práticas em telessaúde, PEC da segurança pública, captação de recursos e divulgação de destinos turísticos, Reforma Tributária, intercâmbio cultural regional, entre outros.



Os grupos de trabalho têm por objetivo compartilhar experiências, realizar o mapeamento de desafios e construir caminhos para o desenvolvimento de todos os estados do Cosud.



Os resultados dos trabalhos do dia serão apresentados durante o encerramento do evento, que acontece neste sábado no auditório do hotel Natureza EcoLodge. Durante o evento, os governadores também assinarão a Carta de Pedra Azul, documento no qual reforçam os compromissos comuns assumidos pelos integrantes do Cosud no 11º encontro do consórcio. Em decorrência do acidente aéreo ocorrido em Vinhedo (SP), os governadores do Paraná e de São Paulo não participam do último dia do evento.



Confira a galeria de imagens dos Grupos de Trabalho, por tema:



