Nova associação para apoio aos autistas é lançada no Caparaó

No próximo dia 30 de agosto de 2024, a cidade de Alegre será palco de um evento significativo para a comunidade autista da região: o lançamento da Associação dos Familiares e Amigos dos Autistas do Caparaó – AFAAC.

A cerimônia, que incluirá a apresentação da Diretoria e do Conselho Fiscal da nova associação, ocorrerá no Auditório Ary Fiorezi de Oliveira, na sede da ACISA, localizada na Rua Dr. Chacon, 212, no centro da cidade.

Leia também: Olimpíadas no ES? Capixaba viraliza com ideia inusitada nas redes sociais

Durante o evento, será promovida uma Roda de Conversa com foco nos objetivos da AFAAC, que conta com o apoio da Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo – AMAES, uma instituição de referência no estado. Esse momento será uma oportunidade para discutir as metas da nova associação e fortalecer o compromisso com a inclusão de pessoas autistas na sociedade.

Além disso, a presidente da AFAAC, Sandra Fornazier, faz um convite à população de Alegre e das cidades vizinhas para participar desse encontro. Ela enfatiza que a inclusão plena é mais do que um direito fundamental; é uma força transformadora que promove a igualdade e a justiça social.

Entre os objetivos da AFAAC, destacam-se o apoio às famílias e indivíduos autistas, a promoção da inclusão social, a conscientização e sensibilização da sociedade, a influência em políticas públicas municipais, o fomento à pesquisa e educação, o estabelecimento de redes de apoio e a oferta de programas de capacitação e desenvolvimento.

Conforme o tesoureiro Luiz Junior, essas metas serão alcançadas por meio de ações que resgatam valores humanos e elevam a autoestima dos envolvidos, sempre com uma abordagem interdisciplinar e multiprofissional.

A AFAAC convida todos a se unirem nessa jornada de inclusão. Mais informações podem ser obtidas pelo Instagram @afaac_caparao ou na comunidade do WhatsApp através do link: https://chat.whatsapp.com.