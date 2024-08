Nove capixabas são convocados para o Campeonato Mundial Universitário

Nove atletas do Espírito Santo, oito da Multivix e um da UVV, foram convocados para representar o Brasil durante a disputa do Campeonato Mundial Universitário de Esportes de Praia, que acontece no Rio de Janeiro (RJ) durante os dias 2 e 8 de setembro.

Os atletas vão participar das disputas de beach soccer, beach hand, beach wrestling e vôlei de praia. Disputando assim, a competição contra atletas universitários de 34 países, como: Estados Unidos, Polônia, China, Austrália, Colômbia, Portugal, entre outros.

Todos os capixabas convocados para a Seleção Brasileira participaram da edição de praia dos Jogos Universitários Brasileiros (Jubs Praia), realizada na semana passada, também na capital carioca. Durante o torneio, todos alcançaram bons resultados em suas modalidades, ficando, pelo menos, com o segundo lugar na competição.

Beach soccer

Cinco dos nove convocados são do beach soccer: Lucas Honorato, João Victor Mendes, Thiago Dias e Miguel Gomes, pelo masculino; e Flávia Helena, no feminino. Além dos atletas, o técnico capixaba Thiago Antunes também vai estar no torneio, comandando a equipe masculina do Brasil.

“Estou muito feliz com essa oportunidade de representar minha faculdade e meu Estado. É um cenário que eu sempre desejei estar e uma oportunidade única para nós, atletas. Acredito que vai ser uma competição muito difícil, mas tenho certeza que o Brasil, por jogar em casa, tem grandes chances de medalha”, disse Lucas Honorato.

No vôlei de praia, a dupla Karen e Maria Luiza vai ter a oportunidade de disputar o Mundial pela segunda vez seguida, afinal elas também estiveram na última edição do torneio, disputada em 2022, em Maceió (AL). Apesar da primeira participação não ter sido das melhores, Maria Luiza acredita que o amadurecimento pode pesar a favor delas nesta nova participação.

“A experiência do primeiro mundial foi muito boa, mas o desempenho não foi aquele que nós duas esperávamos. Tivemos muita dificuldade na parte física e isso fez diferença. Dessa vez, no entanto, acredito que a gente consiga ir melhor, temos treinado muito e focado naquilo que a gente precisa melhorar. Vamos dar o nosso máximo para sair da competição com uma boa participação”, comenta.

As outras duas atletas capixabas convocadas são Alany Hilary, no beach hand, e Mayra Fantin, que vai disputar o beach wrestling, na categoria -70 kg.

Confira a lista de convocados para o Campeonato Mundial Universitário:

Beach soccer

Lucas Honorato (Multivix)

Joao Victor Mendes (Multivix)

Thiago Dias (Multivix)

Miguel Felipe Gomes (Multivix)

Flávia Helena (Multivix)

Beach Hand

Alany Hilary (Multivix)

Beach Wrestling

Mayra Fantin (UVV)

Vôlei de Praia

Karem Kyrste (Multivix)

Maria Luiza Sena (Multivix)