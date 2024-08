Oficinas gratuitas de capoeira para crianças e adolescentes no ES; veja

O projeto “A Força da Mulher: Mulheres em Ação” oferece oficinas gratuitas de capoeira, maculelê, puxada de rede, jongo, samba de roda, coco de roda, congo e confecção de instrumentos com material reciclável para crianças e adolescentes de 5 a 16 anos em situação de vulnerabilidade social. As oficinas serão ministradas às segundas e quartas-feiras, das 18h às 21h30, na Associação Reame, em Cruzeiro do Sul, Cariacica, começando no dia 26 de agosto.

As inscrições podem ser feitas presencialmente no Reame, às segundas e quartas-feiras, das 18h às 20h, e estarão abertas de 5 a 21 de agosto. Ministradas por mulheres, as oficinas visam valorizar o saber feminino ancestral. “Queremos valorizar as mulheres, preservar os valores que herdamos da diáspora africana e lutar contra a discriminação de gênero”, ressalta Alessandra dos Santos, a mestra Baixinha, coordenadora do projeto, que também conta com a produção de Maria Zalem.

Ao todo, o projeto pretende contemplar 60 crianças e adolescentes, oferecendo, além das oficinas, duas palestras: “A contribuição da mulher negra na cultura capixaba”, com Vânia Cáus, e “Ancestralidade e empoderamento da mulher negra na capoeira”, com Bárbara Silva Ferreira. Haverá também um dia reservado para atividades lúdicas na Comunidade de Cruzeiro do Sul e arredores, com brincadeiras e cantigas antigas, com o objetivo de preservar a memória e possibilitar às crianças a compreensão do brincar como interação social e o desenvolvimento de valores importantes na formação do ser.

O projeto busca promover a socialização e fortalecer o convívio familiar e comunitário por meio da capoeira, enquanto esporte que propaga a cultura da paz e a perspectiva de pertencimento ligada à ancestralidade dos afrodescendentes brasileiros, além do desenvolvimento das habilidades físicas e consciência corporal.

O Projeto A Força da Mulher: Mulheres em Ação é viabilizado pelo Edital 03/2022: Valorização da Diversidade Cultural, da Secretaria da Cultura (Secult), por meio dos recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura).