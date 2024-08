Olimpíada de Matemática: mais de 16 mil alunos do ES vão para 2ª fase

Mais de 16 mil estudantes capixabas vão participar da 2ª fase da 19ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP 2024). São 8.216 estudantes da Rede Estadual, 6.732 das redes municipais, 402 da rede federal e 929 da rede privada, totalizando 16.279 classificados para a 2ª Fase da OBMEP 2024.

A lista de classificados para essa etapa foi divulgada pela OBMEP no último dia 02 de agosto e cerca de 900 mil estudantes de escolas públicas e privadas de todo o País devem fazer a prova no dia 19 de outubro de 2024.

Para conferir se estão classificados para a 2ª fase, os estudantes capixabas devem acessar o site da OBMEP, clicando aqui! É preciso selecionar o município e a escola em que estão matriculados. Nesta 19ª edição, mais de 18,5 milhões de estudantes de todas as regiões do País participaram da prova da primeira fase, que ocorreu em junho. Realizada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), a iniciativa é a maior competição científica do País e alcançou, neste ano, uma cobertura recorde na realização da prova: 99,9% dos municípios brasileiros e mais de 56,5 mil escolas participantes.

Preparação na Iniciação Científica de Matemática

Desde junho, os estudantes da rede pública estão tendo a oportunidade de aprimorar, ainda mais, os conhecimentos em Matemática, por meio da Iniciação Científica de Matemática, do Programa Matemática na Rede. Coordenado pela Secretaria da Educação (Sedu), em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) e a Coordenação Regional da OBMEP/ES, o Programa Matemática na Rede tem como objetivos identificar jovens talentos em Matemática, estimular a participação dos estudantes em olimpíadas científicas e tecnológicas, e fortalecer a aprendizagem a partir de aulas de aprofundamento de estudos e de atividades científicas.

Uma das ações do Programa é a Iniciação Científica de Matemática para mais de dois mil estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio da rede pública. Esse projeto funciona em diversos polos distribuídos nos municípios do Espírito Santo (PicMat). Nos PicMat, os estudantes são atendidos por professores orientadores, presencialmente e virtualmente, desde maio de 2017. Eles foram classificados por meio de um processo seletivo que contou com a participação de quase três mil alunos interessados.

Vagas remanescentes nos PicMat

Os estudantes classificados para a 2ª fase da OBMEP 2024 podem ser inscrever para as vagas remanescentes nos PicMat presenciais. No site do Matemática na Rede, na aba Iniciação Científica de Matemátican, é possível conhecer os polos e as vagas remanescentes disponíveis para estudantes classificados para a 2ª fase da OBMEP 2024. Clique Aqui!

O período de inscrições para as vagas remanescentes é até o dia 15 de agosto de 2024 e o resultado das vagas remanescentes será divulgado no dia 16 e enviado para os e-mails dos estudantes inscritos. O critério para concorrer e ocupar a vaga remanescente de cada PicMat é a ordem de inscrição (os primeiros inscritos) no link disponível e estar classificado para 2ª fase da OBMEP 2024.

As aulas nos PicMat são ofertadas aos sábados, das 8h às 12h, na maior parte dos PicMat, entre junho e outubro de 2024, com exceção dos PicMat de Laranja da Terra (EEEFM Luiz Jouffroy), de Santa Teresa (EEEFM Frederico Pretti) e de Domingos Martins (EEEFM Teófilo Paulino e EEEFM Gisela Salloker Fayet).

No site do Matemática na Rede, também qualquer estudante pode aprimorar, ainda mais, os seus conhecimentos em Matemática por meio de diversos conteúdos e ferramentas on-line de Matemática.

A OBMEP

Neste ano, a OBMEP vai distribuir 8.450 medalhas nacionais, sendo 650 de ouro, 1.950 de prata e 5.850 de bronze, além de 51 mil certificados de menção honrosa. Estudantes de escolas públicas e privadas são premiados separadamente. Para estimular cada vez mais a participação dos jovens, a Olimpíada também oferece uma premiação estadual que leva em consideração o desempenho por unidade da federação. Pelo menos, 20,5 mil medalhas estaduais vão ser distribuídas.

Estudantes premiados com medalhas nacionais terão direito a integrar o PIC (Programa de Iniciação Científica Júnior), que oferece aulas avançadas de matemática e bolsa de R$ 300 para alunos de escolas públicas que integram o projeto. Criada em 2005, a OBMEP é uma realização do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM) e recursos do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e do Ministério da Educação (MEC). Mais informações podem ser obtidas no site: www.obmep.org.br.