Ondas de calor serão mais frequentes no mês de setembro

Novas ondas de calor no Brasil? O mês de setembro marca a transição das estações. É o mês do fim do Inverno e o início da primavera no Brasil.

Segundo a Climatempo, de uma forma geral, a tendência é de um mês quente e as ondas de calor se tornam mais frequentes.

No entanto, isso, não quer dizer que não haverá alguns episódios de massa de ar frio entrando pela região Sul, mas não é algo tão predominante ao longo de todo o mês.

Contudo, de acordo com a Climatempo, as variações de temperatura serão observadas com grandes amplitudes térmicas no extremo sul de Mato Grosso do Sul, sul e leste da Região Sudeste. No Brasil Central, a probabilidade de queimadas é alta.

Já no agro, as semeaduras da soja e do milho terão de ser planejadas com os olhos voltados para o céu e nos relatórios climáticos.

Portanto, a Climatempo ressalta que o La Niña fraco se estabelece entre os meses de setembro e outubro, e atuará durante o desenvolvimento da safra 24/25.

Antes de ondas de calor, madrugadas ainda serão frias

O ar frio polar intenso começa a se afastar do Brasil nesta quarta-feira (28), facilitando a elevação da temperatura. Porém, a madrugada e o amanhecer ainda são frios no Sul e no Sudeste. As temperaturas passam dos 35°C em muitas áreas do Centro-Oeste, do Norte e do interior do Nordeste.

Portanto, a passagem de uma frente fria pelo litoral da Bahia ainda estimula a formação de áreas de chuva no leste do Nordeste. Calor e umidade do ar elevada formam nuvens carregadas no extremo norte do país.