Operação apreende suspeitos de homicídios no Espírito Santo

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Conceição da Barra, com o apoio do Centro de Inteligência e Análise Telemática Norte (Ciat Norte), e em ação integrada com a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e a Polícia Penal do Espírito Santo (PPES), deflagrou uma operação policial na madrugada dessa quarta-feira (28). A operação teve como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão, além de mandados de prisão, contra investigados envolvidos nos três últimos homicídios ocorridos na cidade de Conceição da Barra.

Segundo informações da Polícia Civil, durante a ação, dois adolescentes, ambos de 17 anos, foram apreendidos, juntamente com munições e roupas que possivelmente foram usadas pelos homicidas durante os crimes.

A operação contou com o apoio de equipes da 16ª Delegacia Regional de Linhares e das Delegacias de Vila Valério, Jaguaré, Pedro Canário, além das Delegacias Especializadas da 18ª Delegacia Regional de São Mateus. Ao todo, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão, dois mandados de prisão e dois mandados de internação.

No bairro Sayonara, em Conceição da Barra, um adolescente de 17 anos foi apreendido em cumprimento a um mandado de busca e apreensão. Durante as buscas, nada de ilícito foi encontrado. Outro adolescente foi capturado no bairro Pinheiro, também em Conceição da Barra. Em outro imóvel no bairro Sayonara, os policiais realizaram buscas e apreenderam dois moletons de cor escura, possivelmente utilizados pelos criminosos durante a prática dos homicídios, além de sete munições calibre 38.

O titular da Delegacia de Polícia de Conceição da Barra, delegado Isaac Gagno, declarou que o principal alvo do mandado conseguiu fugir durante a operação. “Ele enviou alguns áudios para um grupo de WhatsApp local, se intitulando como o ‘Lázaro do Bairro Sayonara’. Todavia, o indivíduo foi monitorado pela equipe de Conceição da Barra, que, no decorrer do dia, passou a localização para a Polícia Militar, a qual teve êxito em localizar ‘Pelego’. Infelizmente, o indivíduo reagiu à ordem de prisão, entrando em confronto com as guarnições e vindo a óbito”, explicou o delegado.

Confronto com a PMES

Segundo a Polícia Militar, na noite dessa quarta-feira (28), policiais militares da Força Tática foram acionados para dar apoio em uma ocorrência em que uma guarnição foi recebida a tiros por indivíduos armados em Sayonara, Conceição da Barra, e que, após o confronto, os suspeitos se esconderam em um canavial próximo.

Ao chegar ao local, a equipe da Força Tática realizou um cerco na área e tentou localizar os suspeitos. Durante a busca, foram ouvidos barulhos e vozes de um indivíduo fugindo, vindos do interior da plantação. Diante disso, os militares utilizaram instrumentos de menor potencial ofensivo para tentar afastar os suspeitos do interior do canavial, mas sem sucesso. No momento em que os militares avançaram para o interior da plantação, os indivíduos efetuaram disparos contra a guarnição repetidas vezes, que precisou revidar para cessar a injusta agressão.

Após o confronto, a equipe avistou um dos suspeitos caído ao solo, com uma pistola calibre 380 na mão e uma espingarda calibre 12 ao lado. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foi acionada e constatou o óbito do indivíduo. Após consulta, foi verificado que o homem tinha um mandado de prisão temporária em aberto. Nenhum outro suspeito foi localizado.