Operação da Polícia Civil apreende 12 ciclomotores no Espírito Santo

Uma operação integrada entre a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT), o Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES) e a Guarda Municipal de Vitória, realizada na manhã da última quarta-feira (31), no município de Vitória, resultou na abordagem de 46 veículos e na retenção de 12 ciclomotores sem registro. Duas pessoas foram flagradas conduzindo sem habilitação.

Leia também: Vindo para Castelo, ônibus da dupla César Menotti e Fabiano sofre acidente

A ação durou cerca de três horas, no período compreendido entre 8h e 11h, e teve como objetivo reprimir crimes de trânsito e fiscalizar as condutas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), com foco na fiscalização de ciclomotores. As abordagens ocorreram em pontos simultâneos da Avenida Dante Michelini, no bairro Jardim da Penha, em Vitória.

O titular da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT), delegado Maurício Gonçalves da Rocha, informou que, ao todo, 46 veículos foram abordados, incluindo autopropelidos e ciclomotores. Destes, 12 ciclomotores foram retidos por estarem sem registro, embora ainda dentro do prazo estabelecido pela Resolução 996/2023 para regularização. “Flagramos duas pessoas não habilitadas conduzindo ciclomotores, sendo lavrado contra eles Termo Circunstanciado pelo crime previsto no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que trata de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada”, esclareceu o delegado.

O gerente de fiscalização do Detran|ES, Jederson Lobato, destacou que a integração das forças de segurança no trânsito é importante para compartilhar e alinhar os conhecimentos, qualificar as equipes de fiscalização e orientar a população a respeito das regras para uso responsável e seguro dos novos equipamentos de mobilidade. “Por isso, ao sermos convidados, prontamente nos disponibilizamos a participar da ação organizada pela Guarda de Vitória e pudemos cooperar para que o uso dos espaços públicos seja feito de maneira compartilhada e consciente por todos os usuários das vias públicas com foco na preservação da integridade física e da vida das pessoas”.