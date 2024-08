Palpites dos jogos de hoje: confira a probabilidade de vitória do seu time

Os palpites dos jogos de hoje são baseados nas estatísticas oferecidas pelo Google. Poranto, trata-se apenas de uma análise baseada em dados e hipóteses e não há qualquer garantia de que o resultado se concretizará em campo.

Os palpites são referentes aos jogos do Campeonato Brasileiro deste domingo (1).

Para o jogo do do Grêmio X Atlético Mineiro, por exemplo, os números apontam 43% de vitória para o Grêmio; 27% para o Atlético e 30% para empate. Nesse contexto, o palpite para esse jogo é: 1 a 0 para o Grêmio.

LEIA TAMBÉM: Capixaba marca primeiro gol em temporada nos Emirados Árabe

A partida Corinthians X Flamengo a probalidade de vitória é para o Flamengo. De acordo com a estatísticado Google, o Flamengo tem 43% de vitória; o Corinthians 30%. A partida ainda tem a probabilidade de 27% de terminar empatada. Portanto, os palpites dos jogos de hoje são: 3 a 0 para o Flamengo ou empate.

Para terminar, a estatística do Google também aponta que a partida entre Fluminense e São Paulo tem a probabilidade de 31% de empate, com 40% de chances de vitória do Fluminense e 29% de triunfo do São Paulo.

Anotou? Agora fique ligado nos jogos que acontecem neste domingo (1) e confira se os palpites dos jogos de hoje bateram com os resultados na prática. Até a próxima!