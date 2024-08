Peregrinação: encontro reúne centenas de mulheres em Venda Nova

A Paróquia São Pedro Apóstolo, no município de Venda Nova do Imigrante recebeu o 8° Encontro Peregrinação de Leigos Cristãos (PLC). O encontro direcionado às mulheres reuniu, 175 participantes, sendo 73 cursistas e 102 servas.

Com o tema “Eis aqui a Serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a Tua Palavra”, o encontro que aconteceu nas dependências da APAE de Venda Nova do Imigrante, começou na sexta-feira, 2 de agosto, às 18 horas, e deu fim junto à celebração da Santa Missa na noite de domingo, 4, na Comunidade Santa Teresinha da Vila Betânea, presidida pelo pároco, Padre Cristian Vieira Batista, onde aconteceu o envio das novas servas.

“Foram dias de profunda oração e uma experiência ímpar com Deus. Contamos com todo apoio do nosso pároco, Padre Cristian Vieira Batista, que presidiu momentos de oração, deu apoio espiritual, aconselhamento e conduziu momentos de adoração e catequese”, disse a Coordenadora do PLC local, Ester Damasceno.

Com o objetivo de buscar pessoas que estavam afastadas da comunidade, evangelizar e proporcionar uma proximidade com Deus, o encontro foi um sucesso, com muitas bênçãos e renovação espiritual.