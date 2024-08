PF e PRF realizam operação com cães na ferrovia entre Vitória e MG

A Polícia Federal, em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal, realizou na última terça-feira (6) uma operação nos vagões de transporte de passageiros da ferrovia entre Vitória e Minas Gerais.

Segundo a PF, a operação foi realizada nos vagões operada pela empresa Vale. Na ação, foram usados cães farejadores especializados na detecção de drogas, além de 16 policiais e quatro cães de ambas as instituições.

A operação foi iniciada por volta das 17h de terça-feira, na estação ferroviária de Baixo Guandu. Cerca de 400 passageiros e todas as bagagens foram fiscalizadas, além de buscas nos 12 vagões.

“Visando à repressão ao tráfico de drogas interestadual, a Polícia Federal e a PRF atuam em conjunto constantemente nas diversas rodovias e ferrovias, o que vem apresentando excelentes resultados dessa parceria”, informou. Nada de ilícito foi encontrado.

