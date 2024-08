PF prende suspeito de distribuir anabolizantes no Espírito Santo

Na tarde desta terça-feira (27), a Polícia Federal prendeu em flagrante um homem de 58 anos, em Vila Velha, no Espírito Santo, pelo recebimento de substâncias anabolizantes pelos Correios.

Leia também: Confira que competição nacional joga cada equipe capixaba em 2025

A prisão ocorreu em um shopping de Vila Velha, após o homem retirar uma encomenda em uma agência dos Correios, contendo quase 3 quilos de substâncias anabolizantes.

De acordo com as investigações da Polícia Federal, os contatos para a aquisição das substâncias eram realizados por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens, e as postagens das encomendas eram feitas em agências dos Correios em Curitiba, no Paraná. O homem já havia sido preso pela Polícia Federal em 2008, na Operação TNT, pelo crime de contrabando de substâncias anabolizantes.

Em 2024, a Polícia Federal e o Setor de Segurança dos Correios já haviam identificado e interceptado outras remessas com as mesmas características de substâncias anabolizantes para o mesmo destinatário.

O material apreendido foi levado à sede da Polícia Federal, em São Torquato, para a formalização do auto de apreensão, onde será submetido a exames periciais. O preso foi conduzido à sede da Polícia Federal para a formalização do auto de prisão em flagrante e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A pena prevista para o crime de posse, distribuição e comércio de anabolizantes e medicamentos sem registro no órgão de vigilância sanitária é de 10 a 15 anos de prisão e multa.

A Polícia Federal continuará realizando ações de inteligência policial com o objetivo de identificar os responsáveis pela comercialização de substâncias anabolizantes e medicamentos sem registro, evitando que esses produtos entrem em circulação no comércio local.