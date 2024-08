Piloto capixaba estreia na Copa Truck neste fim de semana; confira

O capixaba Hugo Cibien guarda boas expectativas para a estreia na Copa Truck 2024. A 5ª etapa da competição será disputada neste fim de semana, no Autódromo Internacional José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo. A rodada marca também a abertura da segunda metade da temporada 2024 do Campeonato dos Brutos.

O Autódromo de Interlagos é um dos principais circuitos do automobilismo da América Latina. A pista tem uma extensão de 4.309 metros de extensão e conta com 11 curvas, em que se destacam pontos famosos como as curvas ‘S’, do Senna, do Laranjinha, Pinheirinho e do Mergulho.

Hugo Cibien, que conta com o patrocínio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) na Stock Car, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC), elogia o traçado de estreia pela Copa Truck.

“Interlagos é um autódromo que conheço bem. Já estive lá de protótipos da Endurance, Stock Car, Fórmula 3, GT Series, Mil Milhas etc. O circuito é um bom lugar para começar a competição, mas correr de caminhão é novidade para mim. Por isso, vamos ser conservadores neste início”, afirma o piloto da Vannucci Racing, que assumirá o caminhão Volvo, número 92, na divisão Super Truck Elite.

Com experiência em várias categorias no automobilismo brasileiro, Cibien chega a Copa Truck para mais um desafio na carreira. “A convite de Leandro Totti, que já foi meu chefe de equipe na Endurance, estou chegando na Vannuci Racing para ajudar a equipe na metade final do campeonato”, disse.

Mais uma vez Hugo Cibien vai competir em duas categorias diferentes ao mesmo tempo. “Ano passado, fiz isso com a Endurance e, agora, vou disputar a Stock Car e a Copa Truck. Acho muito interessante conciliar duas competições, porque ficarei mais tempo na pista, já que só podemos treinar com os carros da Stock no fim de semana da corrida”, revela Hugo Cibien.

As duas corridas da 5ª Etapa da Copa Truck serão disputadas neste domingo (04), a partir das 12h30, com transmissão ao vivo pela TV Bandeirantes, SporTV3 e pela internet nos canais da Copa Truck, High Speed, Esporte na Band e Parc Fermé no YouTube, no site da CATVE.com e também nos aplicativos Bandplay e SporTV Play.

Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC)

Sancionada pelo governador do Estado, Renato Casagrande, a Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC) é importante para promover atletas, clubes, federações, associações e competições esportivas, de forma geral, em todo o Estado, por meio de recursos captados com empresas instaladas no Espírito Santo.

O objetivo é abranger projetos em diversas categorias, como o desporto educacional, de lazer e de participação, voltados para as ações com o público em geral, e de rendimento, direcionados para atletas e paratletas de alto rendimento, com foco na melhora dos resultados em competições.

Como patrocinar

As empresas que desejam financiar os projetos esportivos do Estado, por meio da Lei de Incentivo, a LIEC, podem acessar o site oficial da Sesport e analisar os projetos já aprovados. Em caso de interesse por parte das empresas, ela pode entrar em contato com a Sesport para receber mais informações dos proponentes.