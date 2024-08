Polícia Civil apreende quase mil pinos de cocaína no Espírito Santo

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, apreendeu, durante cumprimento de um mandado de busca e apreensão, nessa quinta-feira (29), 924 pinos de cocaína, 171 buchas e 92 palitos de maconha e 110 pedras de crack, em um imóvel, no bairro Santo Antônio, em Cariacica. Ninguém foi detido.

O local, segundo investigações, seria utilizado como ponto de tráfico de entorpecentes e refúgio para envolvidos em homicídios recentes na região, atribuídos a conflitos entre facções ligadas ao Primeiro Comando de Vitória (PCV).

Segundo a Polícia Civil, ao perceber a aproximação das equipes da DHPP Cariacica, o proprietário do material se evadiu do local, porém, foi identificado. Ao voltarem na residência, os policiais notaram que a televisão e os ventiladores permaneciam ligados, sugerindo que o suspeito havia se retirado de maneira apressada.

Durante a busca, foram encontradas várias sacolas contendo maconha, crack e cocaína, além de vasto material para embalo. O material ilícito estava escondido no telhado da varanda da casa, coberto por um pé de manga no quintal e protegido por um cachorro de grande porte, que estava amarrado próximo ao local.

Ao todo, foram apreendidos 92 palitos de maconha, 924 pinos de cocaína, 171 buchas de maconha e 110 pedras de crack. Além de 1.600 pinos vazios para o embalo de cocaína e 200 “sacos zip” para guardar as drogas.

Após a apreensão de todo o material, os itens foram apresentados na Divisão de Homicídios, para as devidas providências.

