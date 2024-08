Polícia Federal apreende anabolizantes no Espírito Santo; confira

Na tarde desta quarta-feira (28), a Polícia Federal prendeu em flagrante um homem de 35 anos na Serra, pelo recebimento de substâncias anabolizantes, através dos Correios. A prisão foi realizada logo após o homem retirar a encomenda, contendo os anabolizantes.

De acordo com as investigações da PF, os contatos para a aquisição das substâncias eram realizados por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens, e as postagens das encomendas eram feitas em agências dos Correios em Curitiba, Paraná.

Assim, o material apreendido foi transportado para a sede da Polícia Federal, em São Torquato, onde será formalizado o auto de apreensão e submetido a exames periciais. Contudo, já o suspeito, foi conduzido à sede da Polícia Federal, para a formalização do auto de prisão em flagrante, permanecendo à disposição da Justiça.

A pena prevista para o crime de posse, distribuição e comércio de anabolizantes e medicamentos sem registro no órgão de vigilância sanitária, é de 10 a 15 anos de prisão, além de multa.

Sobretudo, a Polícia Federal continua suas ações de inteligência policial, para identificar os responsáveis pela comercialização dessas substâncias, prevenindo assim, sua circulação no comércio local.