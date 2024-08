Polícia prende dupla suspeita na morte de homem após briga no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Ecoporanga, prendeu, nesta quinta-feira (29), dois homens, de 25 e 24 anos, investigados no homicídio de Raulison Nunes Alves, de 41 anos, que ocorreu na madrugada do dia 1º de abril, no Centro da cidade de Ecoporanga. As prisões ocorreram nos bairros Divino Espírito Santo e Bela Vista I, em Ecoporanga.

A primeira prisão ocorreu na manhã desta quinta-feira (29), no bairro Divino Espírito Santo, após a equipe receber uma denúncia anônima. A informação indicava que um dos suspeitos de ser o autor do homicídio estava escondido em uma casa no mesmo bairro. De imediato, a equipe, de posse do mandado de prisão, acionou a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) como reforço e se dirigiu ao local. Foi realizado um cerco na casa e o suspeito foi detido.

A segunda prisão ocorreu no início da tarde no bairro Bela Vista I. A equipe recebeu uma ligação de um advogado informando sobre a apresentação espontânea de um indivíduo com mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça da Comarca de Ecoporanga. Após a indicação do local de encontro, os policiais se dirigiram ao endereço e cumpriram o mandado.

Segundo o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Ecoporanga, a motivação do homicídio foi uma briga de bar que se transformou em rixa.

Os detidos foram levados à Delegacia de Polícia Civil de Ecoporanga para as devidas providências iniciais. Na sequência, serão conduzidos ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte, onde ficarão à disposição da Justiça.

Como ocorreu o crime?

Na madrugada do dia 1º de abril, a Polícia Militar do Espírito Santo foi acionada para verificar uma ocorrência de homicídio por arma de fogo no bairro Centro, em Ecoporanga. No local, a equipe encontrou um homem baleado dentro de um carro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foi acionado e constatou o óbito da vítima, de 41 anos.

A esposa do homem chegou logo depois e contou aos militares que o marido estava em um estabelecimento comercial naquela noite e havia se envolvido em uma briga com alguns indivíduos. Após o fim da discussão, a vítima saiu do bar e, de acordo com informações, dois homens em uma motocicleta passaram atirando contra o veículo em que ela estava.