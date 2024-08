Polícia procura 30 suspeitos considerados foragidos em cidades do ES

A Polícia Civil está procurando 30 suspeitos considerados foragidos em João Neiva e Ibiraçu, municípios do Norte do Espírito Santo.

Segundo a Polícia Civil, os suspeitos são procurados por praticar crimes como: furto, tráfico de drogas, resistência à ação policial, roubo, lesão corporal grave, homicídio, dano, estupro, incêndio e por descumprimento de medida protetiva.

“Diante dos importantes resultados alcançados com a divulgação dos foragidos da Justiça das Comarcas de João Neiva e de Ibiraçu, apresentamos a relação atualizada dos foragidos dessas duas cidades e solicitamos que a população denuncie pelo número 181 o paradeiro de tais pessoas. São cidadãos que cometeram crimes que atormentaram a paz da população desses municípios”, afirmou o delegado Leandro Barbosa Morais, titular das Delegacias de João Neiva e de Ibiraçu.

A PC ressaltou que qualquer cidadão que tiver informações sobre o paradeiro dos foragidos pode auxiliar o trabalho da polícia de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181. Não é necessário se identificar.

