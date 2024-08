Presidente da Funarte destaca políticas culturais em evento no ES

Na última sexta-feira (16), o Hub ES+ no Centro de Vitória sediou a Conversa Criativa – Política Nacional das Artes, organizada pela Secretaria da Cultura (Secult). O evento contou com a presença de Maria Marighella, presidente da Fundação Nacional das Artes (Funarte), e Fabrício Noronha, secretário de Estado da Cultura.

Durante a conversa, Maria Marighella destacou os avanços da Política Nacional das Artes desde a reabertura do Ministério da Cultura (Minc). Ela ressaltou programas como o Funarte Rede das Artes, que recebeu quase R$ 30 milhões para promover a arte brasileira, alinhando-se à Política Nacional Aldir Blanc, a maior política nacional de fomento cultural dos últimos anos.

Marighella enfatizou a importância da produção cultural e artística no desenvolvimento social, afirmando:

“Nós, cultura e artes brasileiras, somos um povo que lidou com as violências por meio dessa expressão: a arte. A inteligência, a imaginação e a criatividade brasileiras estão produzindo muita coisa importante para o futuro. Diante das crises, a cultura não seria regeneração? E criatividade não seria o ativo principal das saídas comuns? A cultura antecipa a política pública, que muda a vida. É importante que a gente coloque a cultura em bom lugar de responsabilidades, não como acessório.”

Durante sua visita ao Hub ES+, o primeiro hub público voltado para a economia criativa do Espírito Santo, Marighella parabenizou o trabalho realizado no espaço e incentivou seu potencial para fomentar oportunidades para artistas, produtores culturais e outros atores locais.

Maria Marighella

Primeira mulher nordestina a presidir a Funarte, Maria Marighella tem uma longa trajetória na gestão pública e nas artes. Atuou como assessora especial da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, coordenadora de Teatro da Fundação Cultural do Estado da Bahia e da Funarte, além de ter sido eleita vereadora pela Câmara Municipal de Salvador em 2020. Formada em Teatro pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), Marighella tem vasta experiência em teatro e cinema, incluindo sua atuação no longa-metragem “Marighella” (2019), dirigido por Wagner Moura.

Hub ES+

O Hub ES+, parte do programa ES+ Criativo, é uma iniciativa do Governo do Estado do Espírito Santo, coordenado pela Secult em parceria com a Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) e o Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA).