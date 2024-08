PRF recupera veículo e prende mulher com mandado de prisão na BR-101

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), prendeu no início da noite da última quinta-feira (22), uma mulher com mandado de prisão em aberto e recuperou um veículo roubado no km 118 da BR-101, em Sooretama.

Leia também: Suspeitos de torturar e tentar matar mulher são presos em Castelo

Segundo a PRF, os policiais abordaram um veículo Volkswagen Saveiro, de cor prata, que estava sem o para-choque dianteiro e a placa da frente, além de apresentar diversos danos aparentes na parte frontal, e passageiros na carroceria.

Nisso, os policiais descobriram que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Porém, ao consultarem a documentação, foi constatado que havia uma restrição de furto/roubo e número do chassi e do motor revelou que ambos apresentavam sinais de abrasão e remarcação. O veículo em questão era, na verdade, um outro carro, também com registro de roubo/furto.

Aos agentes, o condutor afirmou que o veículo pertencia à sua empregadora. A mulher compareceu ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) em Linhares e lá, foi informada que havia um mandado de prisão em aberto contra ela.

Tanto o condutor quanto a proprietária do veículo, foram encaminhados ao DPJ da Polícia Civil em Linhares, onde responderão aos procedimentos legais cabíveis.