Projetos do ES Inteligente podem beneficiar 1,8 milhão de capixabas

Pensando em um futuro em que a infraestrutura urbana se une à tecnologia de ponta e às práticas sustentáveis, o programa ES Inteligente tem trabalhado para que esse cenário se torne uma realidade no Espírito Santo.

Em busca de contribuir para a promoção de uma vida mais segura e eficiente para toda a população, a iniciativa já entregou seis estudos de viabilidade técnica, jurídica, econômica e ambiental, etapa que é fundamental para a evolução do processo de parceria público-privada.

Recentemente, Colatina, Cariacica, Vargem Alta, Alegre, Afonso Cláudio e Venda Nova do Imigrante receberam seus materiais e caminham para os próximos passos da estruturação. Entre os estudos, está prevista a modernização da iluminação pública até a instalação de miniusinas de energia solar em prédios públicos.

As primeiras cidades inteligentes do ES

Relatórios indicam excelente viabilidade econômica nos seis municípios que já receberam seus estudos, posicionando-os para se tornarem as primeiras cidades inteligentes do Estado. Com a adesão de 24 municípios, o programa representa mais de 30% do Estado e deve beneficiar aproximadamente 1,8 milhão de habitantes.

Os projetos visam impactar diretamente a vida dos cidadãos. A segurança pública será reforçada a partir da modernização de sistemas de videomonitoramento, enquanto a inclusão digital é promovida através de pontos de Wi-Fi gratuito. A sustentabilidade é uma prioridade, por isso, a instalação de usinas solares está prevista para garantir uma fonte de energia limpa e renovável.

Cases do programa

Venda Nova do Imigrante: a cidade se prepara para economizar R$ 38 milhões com a troca de lâmpadas de LED em 2,8 mil pontos e a implementação de uma usina solar fotovoltaica com 750 kW de potência anual.

Alegre: com 3,9 mil pontos de iluminação pública, a cidade espera reduzir o consumo de energia em 78%, além de instalar 20 km de fibra ótica para melhorar a conectividade.

Afonso Cláudio: a modernização inclui 2,2 mil pontos de iluminação pública e a redução de 64,33% no consumo de energia, além de 21 pontos de Wi-Fi público e 43 edifícios conectados com fibra ótica.

A parceria que impulsiona a mudança

O ES Inteligente é fruto de uma colaboração entre o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) e o Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades (IPGC). O programa visa estabelecer parcerias público-privadas (PPPs) e concessões públicas e tem mostrado avanços significativos nos municípios capixabas, visando à redução de gastos públicos e promovendo inovação e eficiência por meio do setor privado. A combinação de conectividade, sustentabilidade e segurança busca contribuir para a melhora da qualidade de vida dos cidadãos capixabas.

“Estamos empenhados em auxiliar os municípios a elaborarem projetos inovadores e eficientes. A integração do setor privado traz uma nova dinâmica, promovendo a conectividade, a sustentabilidade e a segurança nas comunidades capixabas”, pontua o coordenador do Núcleo de Gestão de Concessões e Parcerias do Bandes, Vilker Zucolotto Pessin.

Após a entrega dos estudos, as prefeituras podem seguir para a etapa licitatória dos serviços. O ES Inteligente visa modernizar e melhorar a eficiência operacional das cidades, incluindo serviços de iluminação pública, telecomunicações, videomonitoramento, wi-fi e energia solar.