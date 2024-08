Resultado da Mega-Sena: confira os números sorteados

O resultado da Mega-Sena acumulada em R$ 3,5 milhões saiu nesta quinta-feira (1). O sorteio do concurso 2756 ocorreu às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O resultado da Mega-Sena teve as seguintes dezenas sorteadas: 01-06-13-18-43-46.

A Caixa disponibiliza o resultado da Mega-Sena, da Lotofácil, + Milionária e outras loterias por meio do site Loterias Caixa.

