Rio Novo do Sul: carreta carregada com chapas de granito tomba na BR-101

Uma carreta carregada com chapas de granito, tombou na madrugada desta sexta-feira (23), no km 385,4 da BR 101, em Rio Novo do Sul.

Leia também: Caminhão com chapas de granito tomba na Ilha da Luz, em Cachoeiro

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista da carreta foi socorrido com ferimentos leves pela equipe da Eco101, e encaminhado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde dele não foi informado.

Segundo a Eco101, para atendimento do acidente, a equipe contou com apoio do guincho, ambulância e viatura de inspeção, além da PRF. O tráfego seguiu por desvio em ambos os sentidos. Às 10h de hoje a pista foi totalmente bloqueada para remoção do veículo. Já às 10h30 o tráfego seguiu em sistema pare e siga e às 10h55 a pista foi totalmente liberada.