‘Sacrificaram como oferenda ao diabo’, diz PC sobre morte de bebê no ES

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia Regional de Barra de São Francisco, concluiu, nesta segunda-feira (5), o inquérito policial que apurou a morte de um bebê de três meses ocorrida no dia 22 de julho deste ano, no bairro Vila Vicente, no município de Barra de São Francisco.

Segundo a PC, após a análise dos meios de prova produzidos no procedimento, um homem de 21 anos foi indiciado por homicídio triplamente qualificado cometido por motivo torpe, asfixia e contra menor de 14 anos. A adolescente de 17 anos foi indiciada por ato infracional análogo aos mesmos crimes. O homem encontra-se preso e a adolescente internada na Unidade Feminina de Internação (UFI).

O que revelou a investigação?

“O casal já havia sido detido na data do crime, mas no desenrolar das investigações ficou demonstrado que os pais da criança a asfixiaram com o objetivo de praticar um ritual de magia, em que sacrificaram o bebê como oferenda ao diabo. Uma testemunha nos relatou que a mãe ligou para ela momentos antes dizendo que iria sacrificar a criança. Um tempo depois, ela telefonou novamente informando que havia concretizado o crime”, explicou o adjunto da Delegacia Regional de Barra de São Francisco, delegado Daniel Azevedo.

Após a conclusão, o inquérito policial foi relatado ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES), que decidirá se oferece denúncia ou não durante a ação penal. “Verifica-se que o conjunto probatório se coaduna e harmoniza com as versões e depoimentos prestados pelas testemunhas e envolvidos, restando demonstrada a materialidade delitiva da infração penal investigada”, completou o delegado Daniel Azevedo.