“Saidinha” do Dia dos Pais: mais de 2 mil presos recebem benefício no ES

No Espírito Santo, entre a quarta-feira (7) e quinta-feira (8), cerca de 2.202 internos do sistema semiaberto vão receber o benefício de “saidinha” temporária do Dia dos Pais. A data é comemorada no próximo domingo (11).

Segundo a Secretaria da Justiça (Sejus), o benefício concedido aos internos é realizada de forma escalonada, seguindo as datas estabelecidas pelo Poder Judiciário.

Além disso, o benefício da saída temporária está previsto na Lei de Execução Penal (LEP). O detento beneficiado deve retornar à unidade prisional de origem no prazo de sete dias.