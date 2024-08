Sejus entrega 300 bolsas feitas por internos para a Polícia Penal

Em uma iniciativa que une ressocialização e promove a sustentabilidade, a Secretaria da Justiça (Sejus) entregou, nesta semana, 300 bolsas customizadas à Academia da Polícia Penal (Acadeppen).

Os materiais, que foram produzidos com capas táticas, serão destinados aos alunos do Curso de Formação da Polícia Penal do Espírito Santo (PPES).

As bolsas foram confeccionadas por internos da Penitenciária Estadual de Vila Velha 1 (PEVV1), no Complexo de Xuri, por meio do Projeto Costurando o Futuro. Ao todo, 650 capas táticas foram utilizadas para a produção.

As capas foram disponibilizadas pela Divisão de Armamentos, Munições e Equipamentos (DAME) da Polícia Penal, uma vez que, devido ao tempo de utilização, foram substituídas por outras mais modernas.

O subsecretário de Estado de Ressocialização da Sejus, Marcelo Gouvêa, explica que são materiais com tecido de alta resistência e que, em vez de serem descartados, ganharam uma nova utilidade.

“Um material que poderia ser descartado, foi transformado em uma peça extremamente útil para os futuros policiais penais do Estado. É uma iniciativa que promove a sustentabilidade e reforça nosso programa de ressocialização pelo trabalho. As peças foram confeccionadas e desenvolvidas por internos da fábrica de costura, que possuem qualificação e habilidade para esse trabalho”, explicou Marcelo Gouvêa.

As bolsas serão utilizadas pelos alunos durante o curso de formação. O início das aulas para preparação dos novos policiais penais do Estado está marcado para a próxima segunda-feira (19).