Semana da Pátria tem início neste fim de semana no Espírito Santo

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Casa Militar (SCM), dá início às comemorações da Semana da Pátria neste final de semana (31 de agosto e 1º de setembro) com exposições em shoppings centers da Grande Vitória, Pedalaço da Independência e será encerrado com o Desfile Cívico-Militar de Independência.

Neste sábado e domingo, as forças de segurança farão exposições nos shoppings centers da Grande Vitória, com exposição de veículos, fardas, armamentos e dicas para à população. No município da Serra, haverá exposição de fardamentos e equipamentos da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e da Guarda Municipal da Serra, no Shopping Monserrat; já o shopping Mestre Álvaro recebe a exposição da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES) e da Polícia Penal do Espírito Santo (PPES).

Em Cariacica, o Shopping Moxuara vai abrigar a exposição sobre o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES) e do Instituto Atendimento Socioeducacional do Estado do Espírito Santo (Iases). No Boulevard Shopping, em Vila Velha, haverá a exposição da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Científica do Estado do Espírito Santo (PCIES). Já o Shopping Vila Velha recebe a exposição sobre o Exército, a Marinha e a Guarda Municipal de Vila Velha.

No domingo, o Pedalaço da Independência terá concentração às 7h na Praça do Papa e saída às 8h. O percurso terá 12 quilômetros, atravessando a Terceira Ponte, que será fechada parcialmente das 7h30 às 9h no sentido Vila Velha. A via sentido Vitória seguirá liberada normalmente. A chegada será no Parque da Prainha, que terá uma programação especial para receber os ciclistas com show de rock internacional com a banda Mud Dogs e diversos beers trucks.

O Pedalaço da Independência será gratuito e para ganhar a camisa do evento basta levar 2kg de alimentos não-perecíveis na sede do Corpo de Bombeiros, na Enseada do Suá, em Vitória até esta sexta-feira (30).

O tradicional desfile de 7 de setembro será novamente realizado na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Avenida Beira Mar), no Centro de Vitória, com atrações a partir das 8 horas. O desfile seguirá o formato do ano passado, com abertura com a apresentação dos helicópteros do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Casa Militar (Notaer), seguido do desfile cívico-militar.

Neste ano, uma das novidades fica com a apresentação dos alunos que fazem parte do projeto Música na Rede, da Secretaria da Educação (Sedu). Na parte militar, haverá a participação inédita do Grupo de Mergulhadores de Combate da Marinha do Brasil, de aspirantes da Escola Naval da Marinha e dos cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras. A exemplo do ano passado, haverá uma parte marítima do desfile.

“O 7 de Setembro sempre foi uma data em que nossa população vai às ruas apreciar o tradicional desfile cívico-militar. Neste ano, resolvemos trazer novidades que vão além do desfile. Teremos o Pedalaço da Independência que é um convite para toda a família praticar um exercício que faz bem à saúde. A subida da Terceira Ponte é leve e a vista é muito bonita. Já o Desfile de Independência vai contar com algumas novidades, como a exibição de mergulhadores, além dos alunos do projeto Música na Rede. Mas o mais importante é que as famílias compareçam, acompanhem o desfile com respeito, segurança e possam aproveitar esse momento juntos”, afirmou o secretário-chefe da Casa Militar, coronel Jocarly Aguiar.