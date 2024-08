Senac-ES oferece 200 vagas gratuitas para curso técnico

O Senac Espírito Santo abriu inscrições para 200 vagas gratuitas no curso técnico de Desenvolvimento de Sistemas, por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG). A oferta faz parte do Edital de Seleção de Candidatos Nº 05/2024, e o curso será ministrado na modalidade de Educação a Distância (EAD), com início previsto para o segundo semestre de 2024.

Além disso, o curso será realizado em polos localizados nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, Santa Teresa, São Mateus, Serra, Venda Nova do Imigrante, Vila Velha e Vitória. Para se inscrever, os candidatos devem ter no mínimo 15 anos, estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio, e atender aos requisitos estabelecidos no Edital.

A Coordenadora de Diretrizes e Programas Educacionais do Senac-ES, Priscilla Mendes, destacou a importância do curso para a formação profissional.

“A qualificação técnica é um diferencial competitivo no mercado de trabalho, especialmente em áreas com grande crescimento, como a tecnologia. Com isso, temos aqui uma chance excepcional para quem almeja conquistar um certificado reconhecido nacionalmente e ampliar as chances de empregabilidade na área”, afirmou.

Sobre o curso

O curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas tem duração de 21 meses, com uma carga horária de 1.200 horas. Durante o curso, os alunos serão capacitados para administrar sistemas de banco de dados, desenvolver softwares, programar rotinas e sistemas para desktop e web. Além disso, o curso oferece duas certificações intermediárias: Assistente de Administração de Banco de Dados e Assistente de Desenvolvimento de Sistemas, ambas com reconhecimento nacional.

Inscrições

As inscrições estão abertas até 28 de agosto, ou até que todas as vagas sejam preenchidas. O processo seletivo inclui a análise de documentos e auto declaração de renda. As aulas estão previstas para começar no dia 14 de outubro de 2024. A inscrição deve ser realizada exclusivamente on-line, através do portal EAD do Senac, onde os candidatos também devem enviar a documentação necessária.

Para mais informações e detalhes sobre o processo seletivo, os interessados podem acessar o endereço eletrônico: senac.br, selecionar o curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas PSG EAD, e em seguida as opções Edital 05 Brasil e Inscreva-se 05 Brasil.