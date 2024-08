SESA disponibiliza curso de capacitação multiprofissional

A Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (SESA) divulgou nesta sexta feira (9) a abertura da seleção para a participação de docentes no Curso de Capacitação Multiprofissional. As areas são para Atuação nos Serviços de Reabilitação em Deficiência Intelectual (DI) e Transtorno do Espectro Autista (TEA), da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD).O curso é ofertado pelo Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi) e as inscrições vão até a próxima terça-feira (13), pelo site da ICEPi.

O edital ICEPi/Sesa 040/2024 para o processo de credenciamento das vagas remanescentes está disponível no mesmo endereço eletrônico. Podem se inscrever profissionais das áreas de Medicina, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicologia e Terapia Ocupacional que sejam especialistas nos distúrbios do Neurodesenvolvimento (Deficiência Intelectual e Autismo).

Leia também: Quer trabalhar? Farmácia de Cachoeiro está com vagas de emprego abertas

O curso vai formar os profissionais das equipes multiprofissionais dos Serviços Especializados de Reabilitação em Deficiência Intelectual e Autismo (Serdia), da RCPD.

Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência

A Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência busca ampliar e qualificar estratégias de atenção às pessoas com deficiência física, auditiva, intelectual, visual, estomia e múltiplas deficiências, por meio de uma rede de serviços integrada e efetiva, assim como iniciar precocemente as ações de reabilitação e de prevenção precoce de incapacidades.

Alguns dos objetivos específicos são desenvolver ações de prevenção e de identificação precoce de deficiências, promover a reabilitação e a reinserção das pessoas com deficiência e realizar a formação permanente de profissionais de saúde.