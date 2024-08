Sesp divulga planejamento de segurança para o Vital 2024

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) planejou um esquema especial de segurança para a realização do Vital 2024. A folia ocorre nestas sexta-feira (16) e sábado (17), no Sambão do Povo, no bairro Mario Cypreste, em Vitória, com previsão de público total de 40 mil pessoas.



Para levar a segurança aos foliões, um efetivo aproximado de 500 agentes de segurança estará empenhado, exclusivamente, no evento. O planejamento reúne Sesp, Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) e Guarda Civil Municipal de Vitória.

Leia também: Festival Movimento Cidade começa nesta sexta (16) com várias atrações



A Polícia Militar contará com policiais do 1º Batalhão, além do Regimento de Polícia Montada (RPMont), do Batalhão de Trânsito (BPTran), Batalhão de Ações com Cães (BAC) e Batalhão de Missões Especiais (BME).



A PMES atuará no policiamento no entorno do evento e áreas de maior circulação de pessoas. A corporação também instalará uma base para a confecção de Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO), para flagrantes de delitos de menor potencial ofensivo.



A Polícia Civil do Espírito Santo reforçará o plantão da Delegacia Regional de Vitória e da Delegacia de Santo Antônio, bem como apoiará o policiamento no perímetro do evento, com a presença de viatura.



Os bombeiros estarão de prontidão nos dois dias, com viaturas posicionadas em locais estratégicos e guarnições espalhadas pelo local do evento, empenhados na supervisão de brigadistas e na fiscalização do cumprimento de normas e controle de público.



A Guarda Municipal de Vitória será responsável pelos pontos de interdições e controle de trânsito no entorno do Sambão do Povo, além de atuar no patrulhamento no entorno do evento, realizar monitoramento por meio de câmeras, e fiscalizar pontos de bloqueio e fluxo de pedestres. Na área interna, a empresa organizadora do evento será a responsável pelo efetivo de segurança privada.