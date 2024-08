Sextou com altas temperaturas no Sul do ES! Confira como fica o tempo

O tempo segue estável em todo o Espírito Santo nesta sexta-feira (23) devido a atuação de um sistema de alta pressão. São esperadas apenas chuvas passageiras na região Nordeste do Estado.

Segundo a Coordenação de Meteorologia do Incaper, a umidade relativa do ar fica abaixo dos 30%, no período da tarde, nos municípios localizados por toda a faixa oeste do Estado.

O vento sopra com moderada a forte intensidade por todo o litoral capixaba.

Na Grande Vitória, predomínio de sol. Não chove. Rajadas de vento no litoral. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 33 °C. Vitória: mínima de 19 °C e máxima de 33 °C.

Na Região Sul, predomínio de sol. Não chove. Rajadas de vento no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 36 °C. Nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Serrana, predomínio de sol. Não chove. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 12 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Norte, predomínio de sol. Não chove. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Noroeste, predomínio de sol. Não chove. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 33 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 18 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Nordeste, chuvas passageiras em alguns momentos. Rajadas de vento no litoral. Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 31 °C.