“Sistema S” divulga resultado de seleção com vagas para Cachoeiro

A Secretaria da Educação do Espírito Santo (Sedu), em parceria com o Sistema S (SENAI, SENAC, SEST-SENAT), divulgou os resultados do Processo Seletivo de Estudantes para cursos técnicos de nível médio, na forma concomitante.

As mais de mil vagas foram disponibilizadas para os municípios de Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, Santa Teresa, São Mateus, Venda Nova do Imigrante, Serra e Vitória.

As matrículas começaram nesta terça-feira (13) e seguem até a próxima quinta-feira (15) e deve ser feita na secretaria da unidade escolar que ofertará o curso escolhido pelo candidato.

Participaram do processo seletivo estudantes da Rede Pública Estadual da 1ª e da 2ª séries do Ensino Médio regular ou da 1ª e 2ª etapas da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A oferta de cursos foram os seguintes: de Desenvolvimento de Sistemas, Sistemas de Energia Renovável, Programação de Jogos Digitais, entre outros.

Confira aqui o resultado: https://selecaoaluno.es.gov.br/Pronatec/?tipo=11