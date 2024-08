Suspeito armado avista PM e foge em Alegre; confira o desfecho

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) realiza busacas para capturar suspeito de ter efetuado um disparo com arma de fogo e fugido nesta sexta-feira (9), em Alegre.

De acordo com policiais militares do 3º Batalhão o fato ocorreu no Morro do Querosene. Ao chegar a localidade, a guarnição chegou a avistar um suspeito, conhecido como “D2”, de 19 anos, correndo com uma arma em uma das mãos.

Os militares realizaram buscas nas imediações, porém não lograram êxito em localizá-lo.