Suspeito de cometer crime contra a própria mãe de 96 anos é preso no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Linhares, em cumprimento de mandado, nesta sexta-feira (30), prendeu um idoso de 64 anos por maus-tratos e cárcere privado contra a mãe de 96 anos. A prisão ocorreu no bairro Movelar, no município de Linhares.

Segundo as investigações da DPCAI de Linhares, o suspeito prendia a mãe em casa, praticando crime de maus-tratos, cárcere privado, lesão corporal e descumprimento de medida protetiva.

“A situação foi descoberta por uma agente comunitária de saúde, que, em uma visita, percebeu que a idosa estava com uma fratura exposta na perna. Imediatamente, ela acionou uma ambulância e socorreram a mulher. Infelizmente, por ter passado muitos dias nessa condição, os médicos tiveram que amputar a perna da idosa no hospital”, disse o chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo.

Diante da gravidade da situação, os policiais civis da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso de Linhares investigaram a situação, finalizaram o inquérito e pediram a prisão preventiva do suspeito.

Ele foi detido nesta sexta-feira (30) e foi encontrado na própria residência. Surpreendido, o homem não teve tempo de esboçar reação.

Após a prisão, ele foi encaminhado para a 16ª Delegacia Regional de Linhares e, posteriormente, para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL), onde permanece à disposição da Justiça.