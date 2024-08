Suspeito de matar filho de policial queimado em MG é preso no ES

Um homem, de 29 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (7), na Praia da Costa, em Vila Velha, suspeito de matar o filho de um policial em Minas Gerais.

Segundo a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), a vítima, que é filho de um policial mineiro, foi morto queimado no bairro Belmonte, em Belo Horizonte, em fevereiro deste ano.

A prisão do suspeito ocorreu durante uma operação realizada por meio do 6º Distrito Policial, com auxílio do setor de inteligência da 2° Regional de Vila Velha, que prestou apoio à Polícia Civil de Minas Gerais.

Outros detalhes sobre a prisão e o crime serão repassadas durante uma coletiva de imprensa realizada na manhã desta quarta-feira (7).