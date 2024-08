Suspeitos de matar homem paraplégico são presos no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina, prendeu dois homens, de 28 e 31 anos, suspeitos de serem autores do homicídio de Paulo Roberto Lopes, de 49 anos.

A dupla se apresentou na sede da DHPP do município. Eles são investigados pelo assassinato de um homem paraplégico no bairro Vicente Soella.

Leia também: Idosa é atropelada por carro e moto em Cachoeiro

Os mandados foram cumpridos na terça-feira (20) e na manhã desta quarta-feira (21), após os dois se apresentarem na sede da DHPP de Colatina.

Após o cumprimento dos mandados, os dois foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.

A vítima foi encontrada morta no interior de um automóvel, no bairro Vicente Soella, em Colatina, na manhã do dia 2 de agosto deste ano. Segundo as investigações, Paulo Roberto Lopes era paraplégico e costumava emprestar dinheiro a juros.

O crime

Os dois investigados, de 28 e 31 anos, haviam contraído um empréstimo com ele e estavam devendo uma determinada quantia, sendo cobrados pela vítima.

O crime aconteceu na noite de 31 de julho, quando os dois suspeitos chamaram a vítima para ir ao banco, usando o pretexto de que iriam sacar o dinheiro para quitar suas dívidas.

O homem foi colocado dentro do próprio automóvel e atacado com golpes de faca e canivete, que causaram sua morte, com o intuito de evitar o pagamento do empréstimo.