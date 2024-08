TAA: conheça o tratamento com animais que virou alvo de debate no ES 

A terapia assistida por animais (TAA) é uma prática que vem sendo usada para ajudar pessoas com diversas doenças. A abordagem terapêutica consiste no auxílio dos animais para a promoção do bem-estar dos pacientes que estão enfrentando alguma enfermidade.

O colegiado de Proteção e Bem-Estar dos Animais da Assembleia Legislativa (Ales) vai promover uma reunião sobre o tema. Na segunda-feira (2), às 18h10, a comissão recebe a presidente do Grupo de Humanização do Hospital Santa Rita, a assistente social Karla Souza, para falar sobre a experiência com a TAA na unidade.

No Hospital Santa Rita, o projeto “Cão Terapeuta” tem o intuito de proporcionar aos pacientes a redução do estresse gerado pela doença e pela internação. O hospital conta com o auxílio de um cão, vacinado e higienizado, que visita os pacientes com condições clínicas de receber o animal.

Também é esperada a participação de Jamili Abib Lima Saade, que é a tutora do “cão terapeuta” Frederico Alfredo. O chihuahua é levado ao hospital aos sábados, quinzenalmente, para alegrar os pacientes que estão internados.

O cão também visita o Vitória Apart Hospital e alguns ambientes empresariais, como o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). “O objetivo é demonstrar que a inovação em tratamentos e até mesmo no ambiente de trabalho não se dá apenas com tecnologia e pode vir em formato de cãozinho também”, adiantou a tutora do animal.

“No hospital, Frederico visita pacientes das enfermarias e UTI, desde que não tenham restrição de contato. Tudo é monitorado presencialmente ou via relatório pela equipe multidisciplinar e pelas equipes de plantão, que o recebem com muita alegria”, contou Jamili.

“A missão dele é alegrar o ambiente e, assim, tirar o foco da doença, alegrar pacientes e funcionários e conduzi-los a um mundo de fantasia, onde o grande ‘Doutor’ Frederico Alfredo os visita de jaleco, crachá, e os remédios são carinhos e lambidas”, relatou.

A reunião acontece no Plenário Rui Barbosa e terá transmissão ao vivo pela TV Ales. O colegiado de Proteção e Bem-Estar dos Animais é presidido pela deputada Janete de Sá (PSB).