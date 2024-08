Teatro do SESI terá shows gratuitos neste fim de semana em Vitória

O Teatro do SESI, localizado em Jardim da Penha, Vitória, será palco do projeto “CIRCUITO ARETÉ – Tempo de Festa” neste fim de semana, promovendo uma celebração da cultura cabocla e da memória dos povos originários brasileiros.

O evento, idealizado pelo Aldeia Coletivo, de Salvador (BA), trará dois dias de programação gratuita e aberta ao público, com espetáculos infantojuvenis e shows musicais.

No sábado, dia 24 de agosto, às 16h, o público poderá conferir o espetáculo infantojuvenil “Pindorama, Antes de Chamar Brasil”. Indicada ao Prêmio Braskem de Teatro 2017 como Melhor Espetáculo Infantojuvenil, a peça aborda a formação da identidade brasileira por meio das histórias dos povos originários. Além disso, os espectadores serão agraciados com chocolate, pipoca e bala de mel.

Ainda no sábado, às 20h, o grupo CABOKAJI subirá ao palco, trazendo uma fusão de sonoridades indígenas, afro-brasileiras e contemporâneas.

Com uma proposta que mescla a ancestralidade afro-indígena com elementos modernos, a banda também contará com as participações especiais do Cacique Idyarrury e Guerreiro Idyarony, do Coletivo Wetçamy, e da artista capixaba Eloá Puri.

No domingo, dia 25 de agosto, a programação continua com a banda CABOKAJI, acompanhada do Coletivo Wetçamy, que reúne indígenas Xukuru Kariri de Palmeira dos Índios, Alagoas.

A artista Elaine Augusta, com vasta experiência em música, teatro e dança no Espírito Santo, também se apresentará. Mais cedo, às 16h, o espetáculo infantojuvenil “Ypupyara” explorará as histórias e tradições das comunidades ribeirinhas.

Os ingressos para o evento são gratuitos e podem ser garantidos no site Sympla através do link: https://tinyurl.com/235zt3j4.

Serviço:

Data: 24 e 25 de agosto

Local: Teatro do SESI, Jardim da Penha, Vitória

Programação:

24 de agosto: “Pindorama, Antes de Chamar Brasil” às 16h; Show da banda CABOKAJI às 20h, com participações do Cacique Idyarony e Guerreiro Idyarrury (Wetçamy) e da artista Eloá Puri

25 de agosto: “Ypupyara” às 16h; Show da banda CABOKAJI às 19h, com participações do Cacique Idyarony e Guerreiro Idyarrury (Wetçamy) e da artista Eloá Puri

Ingressos: Retire gratuitamente no link: https://tinyurl.com/235zt3j4

O CIRCUITO ARETÉ é apresentado pelo Ministério da Cultura e Petrobras, integrando o Programa Petrobras Cultural e a Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), reafirmando o compromisso com a cultura, memória pindorâmica e brasileira, e a preservação ambiental.