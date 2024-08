Torneio de futevôlei com R$ 100 mil de premiação vai acontecer no ES

Que tal reunir os melhores jogadores de futevôlei do Brasil em busca da maior premiação da história da modalidade? É isso que o Challenge Futevôlei vai fazer em setembro. Diversos atletas de dentro e fora do Espírito Santo estarão reunidos em uma mega arena, que será montada na Praia da Costa, em Vila Velha, entre os dias 5 e 8, para participar do torneio de futevôlei nacional.

Organizado pela Brand Sport Marketing Esportivo, o evento terá o bicampeão mundial Bruno Travezani como embaixador da modalidade, e também como um dos participantes. O campeonato terá entrada franca, ou seja, o ingresso será totalmente gratuito para os quatro dias de disputas.

O Challenge Futevôlei terá a maior estrutura do país e o torneio vai oferecer mais de 100 mil reais em premiação. Por conta disso, as melhores duplas do ranking nacional estarão em solo capixaba.

Sobretudo, serão sete categorias em disputa: Iniciante Masculino, Iniciante Feminino, Intermediário, Open Feminino, Amador, Master, todas essas com premiações que giram entre 600 e 5 mil reais. Já a Open Masculino, principal categoria da competição, irá oferecer o maior prêmio da história do futevôlei nacional: R$ 100.000,00.

Para se inscrever, os atletas interessados devem acessar o site www.even3.com.br/cbo-futevolei, conferir todas as informações e fazer a inscrição em alguma das categorias (todas no valor de R$ 390,00). A inscrição dá direito a uniforme (camisa e short), além de água e frutas durante a competição. Além disso, os inscritos também terão direito a um seguro de vida durante os quatro dias de evento.