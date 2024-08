Vagas de estágio e emprego formal no Espírito Santo; confira

O mês de agosto termina com várias vagas para capixabas que buscam por estágio ou trabalho formal. A partir desta sexta-feira (30), o Instituto Euvaldo Lodi no Espírito Santo (IEL-ES) oferece 21 vagas voltadas para nível técnico e superior e emprego com carteira assinada, disponíveis nos municípios de Cariacica, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória.

As empresas com oportunidades em aberto procuram por estudantes dos cursos de: administração, ciências contábeis, comunicação social, economia, engenharia de controle e automação, engenharia elétrica, jornalismo, marketing, pedagogia, publicidade e propaganda, técnico em automação e técnico em eletrotécnica.

Aliás, as bolsas de estágio variam entre R$ 650,00 e R$ 1.300,00, podendo ser complementadas com benefícios como auxílio alimentação e transporte. Contudo, as vagas de emprego formal, com carteira assinada, oferecem salários de R$ 1.450,00 a R$ 2.151,96.

Sobretudo, o curso de administração se destaca como o mais requisitado pelas recrutadoras, com oito vagas em aberto no total. Assim, elas se distribuem entre empresas como a Allware Software, a Motora Tecnologia S.A. e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). O valor da bolsa pode chegar a R$ 1.300,00, a depender da empresa contratante.

Inscrições

Atentando-se ao período de inscrição de cada empresa, os estudantes interessados devem acessar o site http://sne.iel.org.br/es para mais detalhes sobre as oportunidades.

Aliás, as vagas ficam disponíveis até alcançarem o limite de estudantes encaminhados. Após isso, as candidaturas são automaticamente encerradas.

As entrevistas podem acontecer de forma on-line ou presencial. Neste último caso, os estabelecimentos seguem todos os protocolos recomendados pelo Ministério da Saúde. Em caso de dúvidas ou mais informações, os candidatos deverão entrar em contato através do e-mail iel-recrutamento@findes.org.br.