Vagas de estágio e emprego formal no Espírito Santo; confira

O Instituto Euvaldo Lodi no Espírito Santo (IEL-ES) abriu 27 vagas de estágio e emprego, a partir desta sexta-feira (23), voltadas para estudantes de graduação técnica e superior, e também, para profissionais em busca de emprego com carteira assinada.

As oportunidades estão disponíveis nos municípios de Cariacica, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória e, as áreas de atuação ofertadas são: administração, análise e desenvolvimento de sistemas, ciências contábeis, comunicação social, economia, engenharia de automação, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia de produção, engenharia química, logística, pedagogia, publicidade e propaganda, recursos humanos, técnico em automação e técnico em eletrotécnica.

As bolsas para nível técnico e superior variam entre R$ 650,00 e R$ 1.500,00 e podem ser complementadas com benefícios como vale transporte e alimentação na empresa. Já para os empregos formais, o salário pode variar entre R$ 1.450,00 e R$ 2.151,96.

Algumas empresas do setor industrial com vagas em aberto são a Tereme, voltada para a manutenção de máquinas elétricas, e a Induspower, especializada em quadros e painéis elétricos.

Atentando-se ao período de inscrição de cada empresa, os estudantes interessados devem acessar o site http://sne.iel.org.br/es para mais detalhes sobre as oportunidades.

Após atingir o limite de estudantes encaminhados, as candidaturas são automaticamente encerradas.

As entrevistas podem acontecer de forma on-line ou presencial. Neste último caso, os estabelecimentos seguem todos os protocolos recomendados pelo Ministério da Saúde. Em caso de dúvidas ou mais informações, os candidatos deverão entrar em contato através do e-mail iel-recrutamento@findes.org.br.

