Veja como fica o tempo nesta quarta-feira (14) no Espírito Santo

A quarta-feira (14) será com o tempo estável em todo o Espírito Santo. Devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, o sol aparece entre poucas nuvens e não há previsão de chuva no Estado. As temperaturas mínimas na madrugada diminuem e a temperatura máxima aumenta.

Na Grande Vitória, predomínio de sol. Não chove. Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 28 °C. Vitória: mínima de 17 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Sul, predomínio de sol. Não chove. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 14 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 08 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Serrana, predomínio de sol. Não chove. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 10 °C e máxima de 27 °C. Nas áreas altas: mínima de 06 °C e máxima de 24 °C.

Na Região Norte, predomínio de sol. Não chove. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Noroeste, predomínio de sol. Não chove. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 27 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 16 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Nordeste, predomínio de sol. Não chove. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 27 °C.